La tendance de la beauté intérieure-extérieure continue de se répandre sur le marché français de plus en plus friand de bien-être, de santé et de produits naturels. L’utilisation de compléments alimentaires se démocratise dans le cadre de la routine santé-beauté, l’offre se diversifiant de plus en plus, tant en termes de style que de contenu. Voici tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux compléments alimentaires à la mode du laboratoire Ceuticalia.

Les suppléments sont nécessaires lorsque notre alimentation ne contient pas suffisamment de micronutriments

Les gens se tournent souvent vers les compléments alimentaires végan, faits en France, lorsqu’ils ne reçoivent pas la bonne quantité ou suffisamment de micronutriments nécessaires pour vivre une vie intense. De nombreux aspects peuvent en être la cause, notamment l’accès à des aliments sains, ainsi qu’un régime alimentaire limité, comme le régime végétalien ou l’intolérance au gluten ou aux produits laitiers. Le problème peut également se poser lorsque vous dites “oui” au fast-food plutôt qu’au bar à salades. Lorsqu’on mange beaucoup d’aliments transformés ou que l’on ne privilégie pas une variété de légumes, de fruits et de protéines dans son alimentation, on peut avoir besoin de compléments alimentaires. Et dans certains cas, même si vous garnissez votre assiette d’une multitude de produits naturels, un complément alimentaire peut s’avérer utile, notamment à cause du changement climatique. De plus, la densité nutritionnelle des aliments a changé en raison de l’épuisement des nutriments dans le sol dû aux pratiques agricoles. Les légumes que nous consommons peuvent ne pas contenir autant de vitamines qu’il y a plusieurs années.

Compléments alimentaires à base de vitamines B

Les vitamines B sont importantes pour la production d’énergie, le métabolisme, la prévention de la fatigue et le soutien des fonctions cérébrales. Le folate (B9) joue un rôle majeur dans la production d’ADN et la prévention du cancer. En ce qui concerne la santé mentale, la vitamine B12 peut avoir un impact énorme sur la dépression. En fin de compte, les vitamines B affectent presque toutes les fonctions de l’organisme. Malheureusement, seul un faible pourcentage de personnes consomme suffisamment de vitamines B. C’est pour cela que les gélules hautement dosées contenant de la vitamine B, fabriqués par un laboratoire de compléments alimentaire fondé par un pharmacien sont aussi recherchés.

Compléments alimentaires à base de magnésium

Le magnésium est le minéral de la relaxation par excellence. La relaxation du corps et du cerveau dépend de lui. Par exemple, les pompes chimiques de l’organisme ne fonctionnent pas aussi bien en cas de manque. On peut donc se sentir anxieux et stressé. Ce minéral essentiel est présent dans tous les tissus et est responsable de plus de 300 réactions enzymatiques. De plus, les cellules des os, des muscles et du cerveau utilisent toutes le magnésium pour se stabiliser. Les cellules ont besoin de magnésium pour produire de l’énergie, c’est pourquoi une carence en magnésium peut entraîner une fatigue chronique. Vos muscles sont-ils constamment tendus et raides ? Vous faut-il beaucoup de temps pour récupérer après une séance d’entraînement intense ? Si vous avez répondu “oui” à l’une de ces questions, il se peut que vous ayez besoin de compléments alimentaires à base de magnésium.

Compléments alimentaires à base de vitamine C

La vitamine C est un antioxydant majeur qui prévient les dommages cellulaires et combat les maladies. En ce qui concerne la santé cardiaque, la vitamine C réduit le taux de cholestérol et la pression sanguine. Mais elle ne s’arrête pas là : elle favorise également l’absorption du fer et aide le sang à transporter l’oxygène. Votre système immunitaire vous remerciera également d’en prendre car elle réduit les problèmes de santé. En outre, le cerveau a besoin de vitamine C pour vieillir en bonne santé, et des études montrent que les patients atteints de démence ont des taux de vitamine C plus faibles. La bonne nouvelle est que les suppléments de vitamine C d’origine naturelle sont faciles à trouver. Leur efficacité est scientifiquement prouvée. Ils doivent être exempts de substances non nécessaires et de conservateurs.